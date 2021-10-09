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9 октября отмечают День риелтора и Всемирный день почты

9 октября отмечают День риелтора и Всемирный день почты

Киев  •  УНН

 • 33291 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня, 9 октября, в мире отмечают Всемирный день почты и День риелтора, а верующие чтят память Иоанна Богослова, пишет УНН.

Всемирный день почты

Всемирный день почты (англ. World Post Day) — один из ежегодных международных праздников, установленный Всемирным почтовым союзом (ВПС) в 1969 году.

Отмечается ежегодно 9 октября. Всемирный день почты включен в перечень международных дней Организации Объединенных Наций с целью способствовать популяризации и развитию почтового обслуживания в мире, повышению уровня осведомленности о ежедневной роли почты для людей и бизнеса.

В 1939 году на Всемирном почтовом конгрессе в Буэнос-Айресе было предложено ежегодно праздновать 9 октября как “День Всемирного почтового союза”, поскольку в этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз. Аналогичное решение было принято на XVI Конгрессе Всемирного почтового союза в Токио (Япония) в 1969 году. Как международный праздник, День Всемирного почтового союза был впервые отмечен в 1970 году. На Конгрессе Всемирного почтового союза в Гамбурге в 1984 году название “День Всемирного почтового союза” было изменено на “Всемирный день почты”.

День риэлтора

Ежегодно 9 октября в Украине празднуют День риэлтора. Праздник хоть и неофициальный, но очень уместный.

Ежедневно в Украине кто — то покупает жилье, кто-то продает, кто-то арендует, а кто-то — сдает; а кто-то помогает этим двум сторонам найти друг друга и закрыть сделку на максимально выгодных условиях.

Работа риэлтора — дело непростое. Во-первых, постоянно нужно быть на ногах; во-вторых, надо понимать интересы и пожелания покупателей и продавцов. А еще нужно уметь быстро реагировать на изменения на рынке, работать с большим объемом информации и всегда оставаться на связи.

В День риэлтора хочется пожелать каждому, кто занят в продаже недвижимости, всегда находить своих клиентов и заключать сделки на раз-два.

Религиозные праздники

9 октября православная церковь чтит память Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов, автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета.

Согласно преданию, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним был призван Иисусом Христом в число своих учеников. Братья, как и апостол Петр, входили в число самых приближенных Христу апостолов. Втроем они стали свидетелями воскрешения дочери Иаира, и только им Спаситель позволил видеть свое Преображение.

Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери — Деве Марии. Свое прозвище — Богослов — Иоанн получил благодаря тому, что в своем Евангелии назвал Иисуса Христа Словом Божьим.

В субботу, 9 октября, именины отмечают обладатели таких имен: Ефрем, Иван, Тихон, а также Винцент, Дионисий и Людвик.​

Украинские Национальные Новости

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