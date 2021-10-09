От 2° мороза до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112848 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125310 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109829 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108627 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137161 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121491 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161103 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143237 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179623 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172984 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 2° мороза до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 2° мороза до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 16648 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. По Украине сегодня осадков не ожидается, ночью - мороз, днем - до 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 9 октября в Украине без осадков.

В южных и восточных областях местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/сек.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму и Приазовье 4-7° тепла, днем 9-14° тепла, на Закарпатье 15-17°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Киеве 1-3° тепла, днем 10-13°.

Добавим

Сегодня, 9 октября, в мире отмечают Всемирный день почты и День риелтора, а верующие чтят память Иоанна Богослова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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