От 2° мороза до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По Украине сегодня осадков не ожидается, ночью - мороз, днем - до 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 9 октября в Украине без осадков.
В южных и восточных областях местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/сек.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму и Приазовье 4-7° тепла, днем 9-14° тепла, на Закарпатье 15-17°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Киеве 1-3° тепла, днем 10-13°.
Добавим
Сегодня, 9 октября, в мире отмечают Всемирный день почты и День риелтора, а верующие чтят память Иоанна Богослова.