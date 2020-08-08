Вибух у Лівані: судно, вантаж якого вибухнув - затонуло у 2018 році в порту Бейрута

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Судно Rhosus, яке доставило в 2014 році в порт Бейрута аміачну селітру, загоряння якої, за даними влади, призвело до вибуху 4 серпня, затонуло на початку 2018 року. Про це повідомила американська газета The New York Times, зазначає УНН.

Журналісти видання ознайомилися з супутниковими знімками, фотографіями, даними про пересування суден, а також іншою інформацією. Як вони вважають, судно в листопаді 2013 року вийшло з Батумі. На його борту було приблизно 2,7 тис. тонн аміачної селітри. Її планувалося доставити в Мозамбік. За відомостями видання, на мішках з селітрою було маркування грузинської компанії Rustavi Azot LLC

Судно зробило позаплановий захід у Бейрут, де було затримано через технічні неполадки. Як зазначається в матеріалі, вантаж з Rhosus перемістили на склад. Видання опублікувало супутниковий знімок, який, як вважають журналісти, підтверджує, що на судні вже в 2015 році не було ніякого вантажу. У лютому 2018 року, згідно з оцінками, наведеними в публікації, судно почало тонути. Воно повністю пішло під воду протягом декількох днів, говориться в статті.

У матеріалі повідомляється, що судно затонуло в північній частині порту. Воно не ускладнювало судноплавство. Селітра, яку доставили в Бейрут на борту Rhosus, зберігалася на складі приблизно в 450 м від того місця, де затонуло судно.

Раніше, колишній капітан Rhosus Борис Прокошев розповів виданню “Сибирь.Реалии”, як судно застрягло в порту Бейрута, а моряки виявилися на ньому заручниками і також повідомив про те, що воно повільно пішло під воду.

Момент вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року:

Розбір завалів в Бейруті, 7 серпня 2020 року:

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