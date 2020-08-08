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4 марта, 13:25 • 108533 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128695 просмотра

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Взрыв в Ливане: судно, груз которого взорвался - затонуло в 2018 году в порту Бейрута

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Судно Rhosus, доставившее в 2014 году в порт Бейрута аммиачную селитру, возгорание которой, по данным властей, привело к взрыву 4 августа, затонуло в начале 2018 года. Об этом сообщила американская газета The New York Times, отмечает УНН.

Журналисты издания ознакомились со спутниковыми снимками, фотографиями, данными о передвижении судов, а также иной информацией. Как они полагают, судно в ноябре 2013 года вышло из Батуми. На его борту было примерно 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Ее планировалось доставить в Мозамбик. По сведениям издания, на мешках с селитрой имелась маркировка грузинской компании Rustavi Azot L.L.C.

Судно сделало внеплановый заход в Бейрут, где было задержано из-за технических неполадок. Как отмечается в материале, груз с Rhosus переместили на склад. Издание опубликовало спутниковый снимок, который, как считают журналисты, подтверждает, что на судне уже в 2015 году не было никакого груза. В феврале 2018 года, согласно оценкам, приведенным в публикации, судно начало тонуть. Оно полностью ушло под воду в течение нескольких дней, говорится в статье.

В материале сообщается, что судно затонуло в северной части порта. Оно не затрудняло судоходство. Селитра, которую доставили в Бейрут на борту Rhosus, хранилась на складе примерно в 450 м от того места, где затонуло судно.

Ранее, бывший капитан Rhosus Борис Прокошев рассказал изданию “Сибирь.Реалии”, как судно застряло в порту Бейрута, а моряки оказались на нем заложниками и также сообщил о том, что оно медленно ушло под воду.

Момент взрыва в Бейруте, 4 августа 2020 года:

Разбор завалов в Бейруте, 7 августа 2020 года:

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