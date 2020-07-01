Вибух у лікарні столиці Ірану: кількість загиблих зросла до 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Вибух в клініці, розташованій на півночі Тегерана, забрав життя 19 людей, ще 24 отримали поранення. Про це повідомив в середу офіційний представник Організації з надзвичайних подій Ірану Моджтаба Халед, передає УНН з посиланням на місцеве агентство ISNA.
“В результаті інциденту 24 людини отримали поранення, з яких дев’ять були госпіталізовані”, — цитує його агентство ISNA. Халед додав, що “загинули 19 осіб”.
Вибух в одній з медичних клінік на півночі Тегерана стався у вівторок ввечері. Можливою причиною інциденту влада країни називає витік газу і пожежу, яку спровокував вибух кисневих балонів.