Вибух у лікарні столиці Ірану: кількість загиблих зросла до 19 осіб

“В результаті інциденту 24 людини отримали поранення, з яких дев’ять були госпіталізовані”, — цитує його агентство ISNA. Халед додав, що “загинули 19 осіб”.

Вибух в одній з медичних клінік на півночі Тегерана стався у вівторок ввечері. Можливою причиною інциденту влада країни називає витік газу і пожежу, яку спровокував вибух кисневих балонів.