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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 60561 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 115635 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 124159 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125789 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 103032 просмотра

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Взрыв в больнице столицы Ирана: число погибших выросло до 19 человек

Взрыв в больнице столицы Ирана: число погибших выросло до 19 человек

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Взрыв в клинике, расположенной на севере Тегерана, унес жизни 19 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщил в среду официальный представитель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтаба Халеди, передает УНН со ссылкой на местное агентство ISNA.

“В результате инцидента 24 человека получили ранения, из которых девять были госпитализированы”, — цитирует его агентство ISNA. Халеди добавил, что “погибли 19 человек”.

Взрыв в одной из медицинских клиник на севере Тегерана произошел во вторник вечером. Возможной причиной инцидента власти страны называют утечку газа и пожар, которые спровоцировали взрыв кислородных баллонов.

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