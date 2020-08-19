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Вибух у Бейруті: Мінінфраструктури перевіряє умови зберігання селітри в українських портах

Вибух у Бейруті: Мінінфраструктури перевіряє умови зберігання селітри в українських портах

Київ • УНН

 • 12133 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Після вибухів у Бейруті в українських портах проходять перевірки умов зберігання аміачної селітри. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

"Ми отримали одразу, після сумних подій у Бейруті, і, звісно, відреагували, доручення було прем’єр-міністра, щоб провести перевірки (зберігання аміачної селітри - ред.)", - сказав міністр.

З його слів, до перевірок задіяна морська адміністрація і інші інспекційні органи.

"Наявна селітра, яка зберігається у портах Південний, Миколаївському та Херсонському портах, у тому числі у приватних стивідорів - перевірено, що зберігання проводиться належним чином, під відкритим небом і у спеціальних бігбегах, які розфасовані і таким чином не дозволяють скупчувати велику кількість селітри в одній локації. До кінця серпня ми маємо відзвітувати відносно кількості, статистики та як зберігається. Одразу зазначаю - питання під контролем", - сказав Криклій.

Нагадаємо, український літак доправляє гуманітарну допомогу для постраждалих від вибуху у Бейруті, зокрема, це медичні засоби та борошно.

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