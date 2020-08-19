Вибух у Бейруті: стало відомо, яку гуманітарну допомогу Україна відправляє Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Український літак доправляє гуманітарну допомогу для постраждалих від вибуху у Бейруті, зокрема, це медичні засоби та борошно. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
"Сьогодні зранку літак Національної гвардії вилетів до Ліванської Республіки, щоб доставити майже 5 тонн гуманітарного вантажу з борошном і медикаментами. Допомога призначена для постраждалих від потужного вибуху, який стався 4 серпня у районі морського порту міста Бейрут", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на запит посольства Лівану в Україні указом Президента було прийнято рішення про надання гуманітарної допомоги.
"У понеділок Кабінет Міністрів України виділив кошти з резервного фонду на придбання лікарських засобів, товарів медичного призначення, борошна", - додали у повідомленні.
Було закуплено 23 найменування лікарських засобів, а також пшеничне борошно.
"Національна гвардія України забезпечує доставку вантажу літаком АН-72. До обіду, близько 12:30, вантаж уже має прибути до місця призначення. І там його зустрінуть представники міністерства оборони Республіки Ліван, які вже і будуть розподіляти продукти та медикаменти за потребами", – додали у повідомленні.
Нагадаємо, Україна відправила медикаменти та продовольство до ліванської столиці - Бейрута, постраждалого від вибухів 4 серпня.