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Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу Лівану

Вибух у Бейруті: Україна відправила гуманітарну допомогу Лівану

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна відправила медикаменти та продовольство до ліванської столиці Бейрута, постраждалого від вибухів 4 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

“У Всесвітній день гуманітарної допомоги заступник міністра (CDTO) Дмитро Сенік взяв участь у церемонії відправлення українських медикаментів і продовольства до Бейрута, постраждалого від вибухів 4 серпня. Вже ближчим часом вантаж у супроводі співробітників ДСНС України прибуде до ліванської столиці”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення гуманітарної допомоги Ліванській Республіці.

Як повідомляв УНН, після вибухів у ліванській столиці Бейруті до посольства України у Лівані надійшли звернення від 56 громадян України про отримання матеріальної допомоги.

Причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, проте він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.

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