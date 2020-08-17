Вибух у Бейруті: Україна надасть Лівану гуманітарну допомогу на 8,4 млн грн

"На виконання указу Президента України від 14 серпня 2020 року Уряд розпорядився виділити з резервного фонду Державного бюджету 8,4 млн грн Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги постраждалому від вибуху населення в м. Бейруті", - повідомили в КМУ.



За інформацією пресслужби, МВС спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій та Національною гвардією мають забезпечити закупівлю, відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, виробів медичного призначення та борошна пшеничного.



Як повідомляв УНН, після вибухів у ліванській столиці Бейруті минулого тижня до посольства України у Лівані надійшли звернення від 56 громадян України про отримання матеріальної допомоги.



Нагадаємо, кількість загиблих після вибуху у столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один — українець.



Причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, проте він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.