Взрыв в Бейруте: Украина окажет Ливану гуманитарную помощь на 8,4 млн грн

"Во исполнение указа Президента Украины от 14 августа 2020 года Правительство распорядилось выделить из резервного фонда Государственного бюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в г. Бейруте", - сообщили в КМУ.



По информации пресс-службы, МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной.



Как сообщал УНН, после взрывов в ливанской столице Бейруте на прошлой неделе в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины на получение материальной помощи.



Напомним, количество погибших после взрыва в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один - украинец.



Причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.