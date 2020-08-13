Вибухи у Лівані: за допомогою до МЗС звернулося 56 українців

“На жаль, було встановлено факт загибелі одного громадянина України. Станом на вчора ввечері до посольства України у Лівані надійшло звернення від 56 громадян України про отримання матеріальної допомоги у зв’язку з руйнуванням їхніх помешкань та незначними тілесними ушкодженнями. Посольство вже виплатило одноразову матеріальну допомогу 16 громадянам України”, — сказав міністр.

Він запевнив, що МЗС допомагатиме всім “по мірі свої можливостей”.

Нагадаємо, кількість загиблих після вибуху у столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один — українець.



Як повідомлялося, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, проте він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.



