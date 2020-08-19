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Взрыв в Бейруте: стало известно, какую гуманитарную помощь Украина отправляет для Ливана

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинский самолет доставляет гуманитарную помощь для пострадавших от взрыва в Бейруте, в частности, это медицинские средства и мука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"Сегодня утром самолет Национальной гвардии вылетел в Ливанскую Республику, чтобы доставить почти 5 тонн гуманитарного груза с мукой и медикаментами. Помощь предназначена для пострадавших от мощного взрыва, который произошел 4 августа в районе морского порта города Бейрут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на запрос посольства Ливана в Украине указом Президента было принято решение о предоставлении гуманитарной помощи.

"В понедельник Кабинет Министров Украины выделил средства из резервного фонда на приобретение лекарственных средств, товаров медицинского назначения, муки", - добавили в сообщении.

Было закуплено 23 наименования лекарственных средств, а также пшеничная мука.

"Национальная гвардия Украины обеспечивает доставку груза самолетом АН-72. К обеду, около 12:30, груз уже должен прибыть к месту назначения. И там его встретят представители министерства обороны Республики Ливан, которые уже и будут распределять продукты и медикаменты по потребностям", - добавили в сообщении.

Напомним, Украина отправила медикаменты и продовольствие в ливанскую столицу - Бейрут, пострадавшую от взрывов 4 августа.

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