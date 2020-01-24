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Вибух стався на заводі у Х'юстоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У Х’юстоні в США стався вибух на заводі, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.

Вибух стався на заводі у Х'юстоні

"Потужний вибух сколихнув околиці Х'юстона на північному заході (CША - ред.), вибух було чути по всьому регіону в п'ятницю вранці", - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що вибух стався близько 4:25 в 4500 кварталі Гесснер-роуд.

"Незрозуміло, що сталося, але в районі між Гесснером та провулком Стеффані в районі Вестбранч можна побачити пожежу та велику купу сміття", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в результаті вибуху були пошкоджено вікна, двері та будівлі.

"Свідки повідомили, що бачили двох людей, що виходили з завалів і були поранені. Х'юстонські пожежники повідомили Eyewitness News, що очікується, що вони одужають. Не було зрозуміло, скільки інших людей можуть бути поранені", - повідомили в ЗМІ.

Також повідомляється, що пожежники радять людям не підходити до небезпечного району.

"Вибух стався в компанії Watson Grinding and Manufacturing, яка займається обробкою та виробництвом… Власник закладу розповів, що вибух пов'язаний із баком з пропіленом. Пропілен - надзвичайно горючий газ, який використовується для виготовлення різноманітних продуктів", - додали в ЗМІ.

Нагадаємо, на нафтохімічному заводі у Каталонії стався вибух, одна людина загинула, вісім поранено.

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