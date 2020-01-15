Вибух на нафтохімічному заводі у Каталонії: один загиблий, вісім поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Вибух на нафтохімічному комплексі у Таррагоні, що в автономній області Каталонія на північному сході Іспанії, призвів до загибелі однієї людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на ABC.es.
Окрім одного загиблого, внаслідок вибуху одна людина вважається зниклою безвісти. Ще не менше восьми людей поранені - отримали опіки. З них двоє - дуже серйозні.
Людина, як вважається, загинула від удару по голові у будівлі, яка затрусилася через ударну хвилю, в сусідньому муніципалітеті Торрефорта.
Нагадаємо, 13 січня на нафтохімічному заводі BASF в Каталонії стався потужний вибух.
Департамент консульської служби МЗС України відреагував на аварію, та повідомив, що у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, вони рекомендують громадянам України невідкладно звертатися до Генерального консульства України в Барселоні.
Columna de humo de una #explosion en la petroquímica de #tarragona. Ha retumbado hasta mi habitación pic.twitter.com/cwEtN2sKkm— LeSmile (@LeSmileLOL) 14 января 2020 г.
#tarragona #quimica #explosion Aquest es el Heavy.... pic.twitter.com/6vr4GeNh5b— Sergi Tello (@Sergi_Tello) 14 января 2020 г.