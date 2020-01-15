Взрыв на нефтехимическом заводе в Каталонии: один погибший, восемь раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Взрыв на нефтехимическом комплексе в Таррагоне, что в автономной области Каталония на северо-востоке Испании, привел к гибели одного человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABC.es.
Кроме одного погибшего, в результате взрыва один человек считается пропавшим без вести. Еще не менее восьми человек получили ранения - ожоги. Из них двое - очень серьезные.
Человек, как считается, погиб от удара по голове в здании, которое затряслось из-за ударной волны, в соседнем муниципалитете Торрефорта.
Напомним, 13 января на нефтехимическом заводе BASF в Каталонии произошел мощный взрыв.
Департамент консульской службы МИД Украины отреагировал на аварию, и сообщил, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, они рекомендуют гражданам Украины безотлагательно обращаться в Генеральное консульство Украины в Барселоне.
Columna de humo de una #explosion en la petroquímica de #tarragona . Ha retumbado hasta mi habitación pic.twitter.com/cwEtN2sKkm- LeSmile (@LeSmileLOL) 14 января 2020 г.
#tarragona #quimica #explosion Aquest es el Heavy .... pic.twitter.com/6vr4GeNh5b- Sergi Tello (@Sergi_Tello) 14 января 2020 г.