Взрыв произошел на заводе в Хьюстоне

"Мощный взрыв потряс окрестности Хьюстона на северо-западе (CША - ред.), взрыв было слышно по всему региону в пятницу утром", - сообщили в СМИ.

Указано, что взрыв произошел около 4:25 в 4500 квартале Гесснер-роуд.

"Непонятно, что произошло, но в районе между Гесснером и переулком Стеффани в районе Вестбранч можно увидеть пожар и большую кучу мусора", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате взрыва были повреждены окна, двери и здания.

"Свидетели сообщили, что видели двух людей, выходивших с завалов и были ранены. Хьюстонские пожарные сообщили Eyewitness News, что ожидается, что они поправятся. Не было понятно, сколько других людей могут быть ранены", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что пожарные советуют людям не подходить к опасному району.

"Взрыв произошел в компании Watson Grinding and Manufacturing, которая занимается обработкой и производством... Владелец заведения рассказал, что взрыв связан с баком с пропиленом. Пропилен - очень горючий газ, который используется для изготовления различных продуктов", - добавили в СМИ.

Напомним, на нефтехимическом заводе в Каталонии произошел взрыв, один человек погиб, восемь ранены.