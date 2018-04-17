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Вибух на шахті в Покровську: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за фактом травмування сімох гірників унаслідок вибуху метану в шахті у Покровську. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.

“За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від гірничого диспетчера ШУ “Покровське” про те, що 16 квітня близько 22:50 на ділянці другої південної лави горизонту 593 метри стався вибух метану у верхньому сполученні вентиляційного штреку. У результаті опіки різного ступеня тяжкості отримали сім працівників. Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів.

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