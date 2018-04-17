Взрыв на шахте в Покровске: полиция открыла производство

"По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение от горного диспетчера ШУ "Покровское" о том, что 16 апреля около 22:50 на участке второй южной лавы горизонта 593 метров произошел взрыв метана в верхнем соединении вентиляционного штрека. В результате ожоги различной степени тяжести получили семь работников. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.