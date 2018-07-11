Вибух "Молота": на полігоні проводять слідчий експеримент

“На полігоні за участю директора КНДІСЕ, експертів та представників Міноборони починаємо слідчий експеримент щодо встановлення причини детонації/вибуху міномету „Молот“”, — написав А.Матіос.

Нагадаємо, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро бійців поранені.

Після цього Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони та начальнику Генерального штабу розібратись із причинами трагедії на Рівненському полігоні, а також заборонив застосовувати міномети, які стали причинами трагедії, на навчаннях.