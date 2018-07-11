Взрыв "Молота": на полигоне проводят следственный эксперимент

"На полигоне при участии директора КНИИСЭ, экспертов и представителей Минобороны начинаем следственный эксперимент по установлению причины детонации/взрыва миномета "Молот"", - написал А.Матиос.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.

После этого Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генерального штаба разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне, а также запретил применять минометы, которые стали причинами трагедии, на учениях.