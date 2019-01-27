Вибух біля церкви на Філіпінах: кількість жертв зросла до 27 осіб

КИЇВ. 27 січня. УНН. Щонайменше 27 осіб, серед яких сім військових і 20 мирних мешканців, загинули, ще 77 постраждали в результаті двох вибухів, які прогриміли в неділю поруч з католицькою церквою на півдні Філіппін. Про це в неділю з посиланням на поліцію повідомив філіппінський новинний портал Rappler, передає УНН.