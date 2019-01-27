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Вибух біля церкви на Філіпінах: кількість жертв зросла до 27 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Щонайменше 27 осіб, серед яких сім військових і 20 мирних мешканців, загинули, ще 77 постраждали в результаті двох вибухів, які прогриміли в неділю поруч з католицькою церквою на півдні Філіппін. Про це в неділю з посиланням на поліцію повідомив філіппінський новинний портал Rappler, передає УНН.

Раніше повідомлялося про 19 загиблих і 48 постраждалих.

Вибухи сталися після меси в 08:00 за місцевим часом (02:00 Київ) у кафедрального собору міста Холо (провінція Сулу). За попередніми даними, загиблі — парафіяни церкви.

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Як повідомляв УНН, у зв’язку з повідомленнями у мережі про те, що в Преображенському соборі міста Суми стався вибух під час богослужіння — ПЦ України висловила категоричне засудження цього злочину.

Нагадаємо, водій на автомобілі врізався в стіну церкви в місті Колумбус (штат Огайо), постраждали шестеро людей.

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