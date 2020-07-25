Вибори у США: за останнім опитуванням - 51% американців підтримують Байдена, 13% - не визначилися
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Багато американців вже визначилися з тим, якого кандидата вони підтримають на майбутніх в листопаді президентських виборах, приблизно 13% виборців поки не прийняли остаточного рішення. Про це свідчать опубліковані в суботу результати опитування громадської думки, проведеного на замовлення телеканалу NBC і газети The Wall Street Journal, інформує УНН.
Як з’ясували дослідники, 13% опитаних, які поки не вирішили, за кого віддадуть свої голоси в листопаді, здебільшого дотримуються помірних політичних поглядів. Багато з них схвалюють рішення діючої американської адміністрації в сфері економіки, але критикують її роботу на інших напрямках.
Дані виборці не виключають, що можуть підтримати на виборах чинного американського лідера Дональда Трампа або найбільш ймовірного кандидата від демократів Джозефа Байдена. Видання констатує, що результат виборів в значній мірі буде визначено тим, як в кінцевому рахунку проголосує ця порівняно невелика частка виборців.
З тих виборців, які вже вирішили, за кого голосувати, Байдена готові підтримати 51%, Трампа — 40%. Вибори президента США заплановані на 3 листопада.
Опитування було проведено в період з 9 по 12 липня серед 900 жителів США, які мають право голосу.