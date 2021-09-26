Вибори у Бундестаг: оновлені прогнози демонструють відрив партії СДПН

Згідно з результатами прогнозу ARD/Infratest dimap на 22:35 за місцевим часом, у соціал-демократів 25,9% голосів, у християнських демократів — 24,1%. “Зелені” набрали 14,7% голосів.

Прогноз ZDF

Згідно з останнім прогнозом ZDF, станом на 22:48 за місцевим часом, перегони між ХДС/ХСС та СДПН залишаються напруженими:

ХДС/ХСС: 24,5 відсотка

СДПН: 26 відсотків

АдН: 10,5 відсотка

ВДП: 11,7 відсотка

“Ліві”: 5 відсотків

“Зелені”: 13,9 відсотка

Інші: 8,4 відсотка

Контекст

Сьогодні, 26 вересня, у ФРН пройшли парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.