Выборы в Бундестаг: обновленные прогнозы демонстрируют отрыв партии СДПГ

Согласно результатам прогноза ARD / Infratest dimap на 22:35 по местному времени, у социал-демократов 25,9% голосов, в христианских демократов — 24,1%. “Зеленые” набрали 14,7% голосов.
Прогноз ZDF
Согласно последнему прогнозу ZDF, по состоянию на 22:48 по местному времени, гонки между ХДС / ХСС и СДПГ остаются напряженными:
ХДС / ХСС: 24,5 процента
СДПГ: 26 процентов
АПН: 10,5 процента
СвДП: 11,7 процента
“Левые” 5 процентов
“Зеленые”: 13,9 процента
Другие: 8,4 процента
Контекст
Сегодня, 26 сентября, в ФРГ прошли парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлера страны.
Нынешняя кампания — самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига — новый федеральный канцлер и окончания эпохи, когда у власти находилась “фрау канцлерин” — Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на должность федерального канцлера.