Вибори у Білорусі: Лукашенко заявив, що "збереження країни - важливіше за вибори"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Збереження Білорусі є більш важливим завданням, ніж питання виборів президента, заявив президент Олександр Лукашенко, передає агентство БелТА, пише УНН.
“Найбільше вас і мене повинно турбувати те, щоб ми ні в якому разі не допустили дестабілізації обстановки в нашій країні. Це наша з вами найважливіша і найперша задача. Питання виборів президента — другорядне. Питання номер один, найважливіше — зберегти країну”, — заявив Лукашенко під час відвідування військової частини 3214 внутрішніх військ МВС.
Також він наголосив на правильності обраного курсу “на створення надійної системи національної безпеки” і підкреслив, що країна “нікому нічим не зобов’язана”.
19 липня Лукашенко повідомляв, що в ході поточної президентської кампанії є спроби розгойдати ситуацію. Він також порівняв нинішній стан речей з президентськими виборами у 2010 році. “Якщо у когось із вас пам’ять коротка, смію нагадати: ми це проходили. Згадайте 2010 рік. І тоді якраз все починалося для того, щоб нас поставити на коліна. Ввели санкції, нахиляли. Не виходить... І тоді на чергових президентських виборах вирішили поставити на коліна”, — заявляв президент.
Довідка: вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. В середині липня реєстрацію кандидатами в президенти пройшли п’ять осіб: чинний глава держави, співголова об’єднання “Говори правду” Андрій Дмитрієв, колишній депутат Ганна Канопацька, дружина блогера Сергія Тіхановського Світлана і лідер об’єднання “Білоруська соціал-демократична партія (Грамада)” Сергій Черечень.