Выборы в Беларуси: Лукашенко заявил, что "сохранение страны - важнее выборов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сохранение Беларуси является более важной задачей, чем вопрос выборов президента, заявил президент Александр Лукашенко, передает агентство БелТА, пишет УНН.
“Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента — второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший — сохранить страну”, — заявил Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
Также он отметил правильность выбранного курса “на создание надежной системы национальной безопасности” и подчеркнул, что страна “никому ничем не обязана”.
19 июля Лукашенко сообщал, что в ходе текущей президентской кампании есть попытки раскачать ситуацию. Он также сравнил нынешнее положение вещей с президентскими выборами в 2010 году. “Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени. Ввели санкции, наклоняли. Не получается... И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени”, — заявлял президент.
Справка: выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. В середине июля регистрацию кандидатами в президенты прошли пять человек: действующий глава государства, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана и лидер объединения “Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)” Сергей Черечень.