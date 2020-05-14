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Вибори у Білорусі: Лукашенко балотуватиметься вшосте на посаду глави держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Центральна виборча комісія (ЦВК) Білорусі отримала заяву від президента Олександра Лукашенка на реєстрацію ініціативної групи з висунення його кандидатом на чергових президентських виборах. Такі дані наводить у четвер ЦВК республіки, пише УНН.

Вибори у Білорусі: Лукашенко балотуватиметься вшосте на посаду глави держави

За даними Центрвиборчкому, керівником ініціативної групи є голова Федерації профспілок Білорусі Михайло Орда.

Лукашенко перемагав на президентських виборах в 1994, 2001-му, 2006-му, 2010-му і 2015 році.

Заяви на реєстрацію ініціативних груп зі збору підписів виборців у ЦВК також подали близько 10 прихильників білоруського опозиціонера Миколи Статкевіча. Він заявив, що його прихильники мають намір використовувати роботу ініціативних груп для організації пікетів, мітингів, спілкування з виборцями, не побоюючись арештів за це. Також заяву в ЦВК про реєстрацію ініціативної групи подав білоруський блогер Сергій Тихоновський, який знаходиться під адміністративним арештом. Крім того, про президентські амбіції через соцмережі та ЗМІ також заявили колишній директор Парку високих технологій Валерій Цепкало, ексголова правління “Белгазпромбанка” Віктор Бабаріка, ексдепутат парламенту Анна Канопацька, лідер руху “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень. Раніше свою участь у виборах підтвердив Лукашенко.

Парламент Білорусі призначив президентські вибори на 9 серпня, давши старт кампанії з виборів глави держави. Потенційні кандидати в президенти повинні до 15 травня подати в Центрвиборчком документи на реєстрацію своїх ініціативних груп зі збору підписів виборців. Їх реєстрація повинна пройти в п’ятиденний термін з дня подачі заяви. Збір підписів буде проводитися з 21 травня по 19 червня. Реєстрація кандидатів у президенти відбудеться з 5 по 14 липня, потім почнеться передвиборна кампанія. З 4 по 8 серпня буде проходити дострокове голосування.

Раніше президент Білорусі заявив, що в найближчі 5 років в країні можуть прийняти нову конституцію.

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