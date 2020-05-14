Выборы в Беларуси: Лукашенко будет баллотироваться в шестой раз на пост главы государства

По данным Центризбиркома, руководителем инициативной группы является председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Лукашенко побеждал на президентских выборах в 1994, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015 году.

Заявления на регистрацию инициативных групп по сбору подписей избирателей в ЦИК также подали около 10 сторонников белорусского оппозиционера Николая Статкевича. Он заявил, что его сторонники намерены использовать работу инициативных групп для организации пикетов, митингов, общения с избирателями, не опасаясь арестов за это. Также заявление в ЦИК о регистрации инициативной группы подал находящийся под административным арестом белорусский блогер Сергей Тихоновский. Кроме того, о президентских амбициях через соцсети и СМИ также заявили бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-председатель правления “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, лидер движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень. Ранее свое участие в выборах подтвердил Лукашенко.

Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа, дав старт кампании по выборам главы государства. Потенциальные кандидаты в президенты должны к 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Их регистрация должна пройти в пятидневный срок со дня подачи заявления. Сбор подписей будет проводиться с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.

Ранее президент Беларуси заявил, что в ближайшие 5 лет в стране могут принять новую конституцию.