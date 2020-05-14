Выборы в Беларуси: Лукашенко будет баллотироваться в шестой раз на пост главы государства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси получила заявление от президента Александра Лукашенко на регистрацию инициативной группы по выдвижению его кандидатом на очередных президентских выборах. Такие данные приводит в четверг ЦИК республики, пишет УНН.
По данным Центризбиркома, руководителем инициативной группы является председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
Лукашенко побеждал на президентских выборах в 1994, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015 году.
Заявления на регистрацию инициативных групп по сбору подписей избирателей в ЦИК также подали около 10 сторонников белорусского оппозиционера Николая Статкевича. Он заявил, что его сторонники намерены использовать работу инициативных групп для организации пикетов, митингов, общения с избирателями, не опасаясь арестов за это. Также заявление в ЦИК о регистрации инициативной группы подал находящийся под административным арестом белорусский блогер Сергей Тихоновский. Кроме того, о президентских амбициях через соцсети и СМИ также заявили бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-председатель правления “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, лидер движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень. Ранее свое участие в выборах подтвердил Лукашенко.
Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа, дав старт кампании по выборам главы государства. Потенциальные кандидаты в президенты должны к 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Их регистрация должна пройти в пятидневный срок со дня подачи заявления. Сбор подписей будет проводиться с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.
Ранее президент Беларуси заявил, что в ближайшие 5 лет в стране могут принять новую конституцию.