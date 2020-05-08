Президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня

“Палата представників Національних зборів Білорусі 8 травня призначила президентські вибори в країні на 9 серпня 2020 року. На засіданні виступила голова Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина, яка і виступила з пропозицією відповідної дати, щоб вибори відбулися не пізніше, ніж за два місяці до закінчення нинішнього терміну Олександра Лукашенка. Більшість депутатів підтримали дату 9 серпня”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нова Конституція країни може бути прийнята в найближчі п’ять років.