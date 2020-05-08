Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа

“Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначил президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года. На заседании выступила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ярмошина, которая и выступила с предложением соответствующей даты, чтобы выборы прошли не позднее, чем за два месяца до окончания нынешнего срока Александра Лукашенко. Большинство депутатов поддержали дату 9 августа”, — говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новая Конституция страны может быть принята в ближайшие пять лет.