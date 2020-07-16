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Вибори у Білорусі: біля будівлі ЦВК у Мінську затримали людей, які прийшли зі скаргами

Вибори у Білорусі: біля будівлі ЦВК у Мінську затримали людей, які прийшли зі скаргами

Київ • УНН

 • 13255 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Міліція в Мінську затримала людей, які прийшли до будівлі Центральної виборчої комісії Білорусі, щоб подати скаргу на відмову в реєстрації кандидатами в президенти опозиціонерів Віктора Бабарико та Валерія Цепкало, пише УНН з посиланням на TUT.BY.

За даними ЗМІ, затримання почалися після закриття Центрвиборчкому. Міліціонери стали попереджати через гучномовці про те, що ЦВК працює до 19:00, і закликали людей розійтися. Потім людей почали відводити в автозаки. Як повідомляє правозахисний центр “Весна”, затримані не менше 15 осіб, в тому числі співробітники ЗМІ. Журналісту “Радіо Свобода” Антону Трохімовичу, за інформацією центру, розбили ніс.

Після закриття ЦВК люди попрямували в сторону головної пошти, щоб відправити скарги поштою, проте вона також припинила роботу.

Днем біля будівлі Центрвиборчкому зібралися десятки жителів Мінська, щоб подати скаргу на відмову в реєстрації опозиційних політиків Бабарико, ексглаву Бєлгазпромбанка, і Цепкало, колишнього директора Парку високих технологій, в якості кандидатів на пост глави держави. Віктор Бабарико, який вважався основним противником Лукашенко на виборах, був затриманий в червні за підозрою у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.

Після відмови ЦВК в реєстрації Бабарико та Цепкало у Мінську та інших великих містах республіки почалися масові акції протесту.

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