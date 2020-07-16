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Выборы в Беларуси: у здания ЦИК в Минске задержали людей, пришедших с жалобами

Выборы в Беларуси: у здания ЦИК в Минске задержали людей, пришедших с жалобами

Киев  •  УНН

 • 13248 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Милиция в Минске задержала людей, пришедших к зданию Центральной избирательной комиссии Беларуси, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, пишет УНН со ссылкой на TUT.BY.

По данным СМИ, задержания начались после закрытия Центризбиркома. Милиционеры стали предупреждать через громкоговорители о том, что ЦИК работает до 19:00, и призывали людей разойтись. Затем людей начали уводить в автозаки. Как сообщает правозащитный центр “Весна”, задержаны не менее 15 человек, в том числе сотрудники СМИ. Журналисту “Радио Свобода” Антону Трофимовичу, по информации центра, разбили нос.

После закрытия ЦИКа люди направились в сторону главпочтамта, чтобы отправить жалобы почтой, однако он также прекратил работу.

Днем у здания Центризбиркома собрались десятки жителей Минска, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации оппозиционных политиков Бабарико, экс-главу Белгазпромбанка, и Цепкало, бывшего директора Парка высоких технологий, в качестве кандидатов на пост главы государства. Виктор Бабарико, считавшийся основным противником Лукашенко на выборах, был задержан в июне по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

После отказа ЦИК в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других крупных городах республики начались массовые акции протеста.

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