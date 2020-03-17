Вибори до ВР на Харківщині: відомі попередні результати

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Центральна виборча комісія оприлюднила попередні результати виборів народного депутата України, які проходили 15 березня на 179 окрузі на Харківщині. Відтак, назвали п’ятірку лідерів, серед яких з-понад 30 тис. голосів лідирує самовисуванка Юлія Світлична. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.

“ЦВК отримала 100% протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на 189 дільницях 179-ого округу на проміжних виборах народного депутата України. Дані надійшли вчора засобами ІАС “Вибори народних депутатів України” Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Вибори”, — йдеться у повідомленні.

Так, перша п‘ятірка кандидатів цього округу отримала таку кількість голосів:

1. Світлична Юлія, самовисування — 77,5% або 30194 голосів за,

2. Пташник Вікторія, політична партія “Європейська Солідарність” — 7,9% або 3081 голосів за,

3. Єгорова-Луценко Тетяна, самовисування — 3% або 1183 голосів за,

4. Світлична Яна, самовисування — 2,4% або 960 голосів за

5. Швайка Ігор — політична партія Всеукраїнське об‘єднання “Свобода” — 2% або 853 голосів за.

“Це попередні відомості. Результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 179 мають бути встановлені не пізніш як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно”, — додали в ЦВК.

Нагадаємо, на момент закриття виборчих дільниць на проміжних виборах народного депутата в ОВО № 179 у Харківській області активність виборців склала 27,47 %.

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