"Вест Хем" за рекордну суму оформив трансфер конкурента Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Екс-півзахисник італійського “Лаціо” Феліпе Андерсон став партнером по команді вінгера “Вест Хема” Андрія Ярмоленко, інформує УНН з посиланням на сайт клубу з Англії.
25-річний бразилець поставив підпис під 4-річною угодою.
“Вест Хем” — це клуб з традиціями, тут грало багато чудових гравців, як Боббі Мур, Карлос Тевес і Паоло Ді Каніо. Я дуже щасливий бути тут. Мрія здійснилася“, — розповів.
Клуб не розголошує офіційну суму угоди, але по оцінка ЗМІ вона становить 38 млн. євро, що робить гравця найдорожчим трансфером в історії “молотобійців”. Крім того в угоді передбачені бонуси, які можуть довести підсумкову суму до 42 млн. фунтів.
У минулому сезоні за “бьянкочелесті” 25-річний спортсмен провів 32 поєдинки, в яких забив 8 м’ячів і віддав 10 результативних передач. Авторитетний ресурс Transfermarkt.de оцінює його в 30 млн. євро.
Додамо, що Андерсон може стати конкурентом для українця, адже грає в півзахисній ланці на позиції правого вінгера.