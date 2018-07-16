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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49123 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105298 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126932 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134308 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170238 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153767 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141433 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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"Вест Хэм" за рекордную сумму оформил трансфер конкурента Ярмоленко

"Вест Хэм" за рекордную сумму оформил трансфер конкурента Ярмоленко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Экс-полузащитник итальянского “Лацио” Фелипе Андерсон стал партнером по команде вингера “Вест Хэма” Андрея Ярмоленко, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба из Англии.

25-летний бразилец поставил подпись под 4-летним соглашением.

“Вест Хэм” — это клуб с традициями, здесь играло много замечательных игроков, как Бобби Мур, Карлос Тевес и Ди Канио. Я очень счастлив быть здесь. Мечта осуществилась“, — рассказал.

Клуб не разглашает официальную сумму сделки, но по оценка СМИ она составляет 38 млн. евро, что делает игрока дорогим трансфером в истории “молотобойцев”. Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы, которые могут доказать итоговую сумму до 42 млн. фунтов.

В прошлом сезоне за “бьянкочелести” 25-летний спортсмен провел 32 поединка, в которых забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач. Авторитетный ресурс Transfermarkt.de оценивает его в 30 млн. евро.

Добавим, что Андерсон может стать конкурентом для Украинской, ведь играет в пивзахисний звене на позиции правого вингера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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