25-летний бразилец поставил подпись под 4-летним соглашением.

“Вест Хэм” — это клуб с традициями, здесь играло много замечательных игроков, как Бобби Мур, Карлос Тевес и Ди Канио. Я очень счастлив быть здесь. Мечта осуществилась“, — рассказал.

Клуб не разглашает официальную сумму сделки, но по оценка СМИ она составляет 38 млн. евро, что делает игрока дорогим трансфером в истории “молотобойцев”. Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы, которые могут доказать итоговую сумму до 42 млн. фунтов.

В прошлом сезоне за “бьянкочелести” 25-летний спортсмен провел 32 поединка, в которых забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач. Авторитетный ресурс Transfermarkt.de оценивает его в 30 млн. евро.

Добавим, что Андерсон может стать конкурентом для Украинской, ведь играет в пивзахисний звене на позиции правого вингера.