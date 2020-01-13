"Вест Хем" може віддати Ярмоленка в оренду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Вінгер збірної України та лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко може відправитися в оренду, передає УНН з посиланням на Sunday Mirror.
Новий головний тренер "молотобійців" Девід Мойес не бачить Ярмоленка в своїх планах на команду. Тому клуб готовий вислухати пропозиції по футболіста аби віддати його в оренду.
Примітно, що шотландському наставнику пообіцяли придбати підсилення, але для цього клубу необхідно заробити фінанси на трансферах та оренді частини нинішніх гравців.
Додамо також, к нинішньому сезоні Ярмоленко провів 15 поєдинків за "Вест Хем", забивши 3 голи і віддавши одну результативну передачу.