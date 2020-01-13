"Вест Хэм" может отдать Ярмоленко в аренду
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Вингер сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может отправиться в аренду, передает УНН со ссылкой на Sunday Mirror.
Новый главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес не видит Ярмоленко в своих планах на команду. Поэтому клуб готов выслушать предложения по футболисту, чтобы отдать его в аренду.
Примечательно, что шотландскому наставнику пообещали приобрести усиление, но для этого клубу необходимо заработать деньги на трансферах и аренде части нынешних игроков.
Добавим также, за нынешний сезон Ярмоленко провел 15 поединков за "Вест Хэм", забив 3 гола и отдав одну результативную передачу.