"Вест Хем" без Ярмоленка втратив перемогу у зустрічі АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В рамках 13 туру Англійської Прем'єр-ліги провели зустріч лондонський "Вест Хем" вінгера збірної України Ярмоленка та ФК "Лестер", передає кореспондент УНН.
На 30 хвилині подача зі штрафного призвела до пасу головою Райса на захисника Бальбуену. Парагваєць також головою пробив у стійку, а потім добив м'яч у сітку.
Проблеми гостей почалися після вилучення капітана Марка Нобла ще у першій половині баталії. "Молотобійці" довго втримували переможний рахунок, але пропустили під завісу зустрічі. Ндіді наважився на дальній постріл і завдяки рикошету м'яч потрапив до цілі – 1:1.
Нагадаємо, що Ярмоленко у грі з "Тотенхемом" зазнав важкої травми і вилетів з тренувального процесу приблизно на півроку.