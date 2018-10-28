"Вест Хэм" без Ярмоленко упустил победу во встрече АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В рамках 13 тура Английской Премьер-лиги провели встречу лондонский "Вест Хэм" вингера сборной Украины Ярмоленко и ФК "Лестер", передает корреспондент УНН.
На 30 минуте подача со штрафного привела к паса головой Райса на защитника Бальбуена. Парагваец также головой пробил в штангу, а затем добил мяч в сетку.
Проблемы гостей начались после удаления капитана Марка Нобла еще в первой половине баталии. "Молотобойцы" долго удерживали победный счет, но пропустили под занавес встречи. Ндиди решился на дальний выстрел и благодаря рикошету мяч попал в цель - 1:1.
Напомним, что Ярмоленко в игре с "Тоттенхэмом" получил тяжелую травму и вылетел из тренировочного процесса примерно на полгода.