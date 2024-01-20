Верховний комісар ООН пообіцяв посилити допомогу жителям Одещини, постраждалим від атак рф

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді відвідав Одещину. В ході зустрічі з представниками Одеської ОВА Гранді обговорив продовження та посилення допомоги УВКБ ООН людям, що постраждали внаслідок російських обстрілів на Одещині та ВПО, які знайшли свій прихисток у регіоні, передає УНН.

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Зокрема йдеться про допомогу у відновленні пошкоджених помешкань одеситів та жителів області, уточнив очільник ОВА.

"Проблемними залишаються питання розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тож попросили про допомогу у ремонті приміщень, які в подальшому будуть використовуватися як тимчасове житло для переселенців", - повідомляє Одеська ОВА.

Під час візиту Філіппо Гранді також відвідав Спасо-Преображенський собор, куди влучила російська ракета та поспілкувався із людьми, домівки яких постраждали внаслідок російської атаки 29 грудня торік.

"Ми дуже вдячні за підтримку, яку Одещина отримує від УВКБ ООН. Це, зокрема і надання генераторів для критичної інфраструктури,допомога переселенцям та постраждалим, підтримка екстрених служб Одещини, ремонтування приміщень задля розміщення ВПО. Будемо посилювати нашу співпрацю", - йдеться у повідомленні.