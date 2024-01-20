Верховный комиссар ООН пообещал усилить помощь жителям Одесской области, пострадавшим от атак рф

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетил Одесскую область. В ходе встречи с представителями Одесской ОВА Гранди обсудил продолжение и усиление помощи УВКБ ООН людям, пострадавшим в результате российских обстрелов в Одесской области и ВПЛ, которые нашли свой приют в регионе, передает УНН.

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В частности речь идет о помощи в восстановлении поврежденных помещений одесситов и жителей области, уточнил глава ОГА.

"Проблемными остаются вопросы размещения внутренне перемещенных лиц. Поэтому попросили о помощи в ремонте помещений, которые в дальнейшем будут использоваться как временное жилье для переселенцев", - сообщает Одесская ОГА.

Во время визита Филиппо Гранди также посетил Спасо-Преображенский собор, куда попала российская ракета и пообщался с людьми, дома которых пострадали в результате российской атаки 29 декабря прошлого года.

"Мы очень благодарны за поддержку, которую Одесская область получает от УВКБ ООН. Это, в том числе и предоставление генераторов для критической инфраструктуры, помощь переселенцам и пострадавшим, поддержка экстренных служб Одесской области, ремонт помещений для размещения ВПЛ. Будем усиливать наше сотрудничество", - говорится в сообщении.