Верховний суд зобов’язав "Донецьку залізницю" сплатити 68 млн доларів "Сбербанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховний суд відмовив "Укрзалізниці" в оскарженні рішень судів нижчих інстанцій та зобов'язав її дочірнє підприємство, "Донецьку залізницю", сплатити "Сбербанку" 68 мільйонів доларів боргу. Про це йдеться у рішенні Верховного суду, передає УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
"Касаційну скаргу Акціонерного товариства "Українська залізниця" залишити без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.
При цьому в документі зазначається, що 24 травня 2018 року Господарський суд Донецької області прийняв рішення (залишене без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 25 січня 2019 року): позов задовольнити, стягнути з УЗ на користь банку заборгованість за основною сумою кредитної лінії - 54 945 202,05 доларів, що становить еквівалент 1 433 055 100 грн за офіційним курсом НБУ станом на 24.05.2018, заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 13 194 299,96 доларів, що становить еквівалент 344 127 569 грн 82 коп. за офіційним курсом НБУ станом на 24.05.2018.
Також з матеріалів справи зрозуміло, що 14 грудня 2017 року Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" подало позовну заяву про стягнення з Державного підприємства "Донецька залізниця" на користь банку заборгованості за основною сумою кредитної лінії за договором про відкриття кредитної лінії від 29.12.2011 в сумі 68 139 502,01 доларів, з яких 54 945 202,05 доларів - заборгованість за основною сумою кредитної лінії, а 13 194 299,96 доларів - заборгованість за процентами за кредитування коштами.
Нагадаємо, Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 94,74 млн грн.