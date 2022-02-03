Верховний Суд визнав перевищенням повноважень Ради НБУ догану Рожковій

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 64287 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 113521 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 118502 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 145992 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 151669 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 125692 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 140512 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169140 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180474 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216021 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
95 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 241353 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 326765 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 92937 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 70269 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 94211 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 326765 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 241353 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 319091 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 436182 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 685857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 31085 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 94211 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 107359 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 144147 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 168546 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Верховний Суд визнав перевищенням повноважень Ради НБУ догану Рожковій

Верховний Суд визнав перевищенням повноважень Ради НБУ догану Рожковій

Київ • УНН

 • 16585 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Верховний Суд визнав перевищенням повноважень рішення Ради Національного банку України про догану першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій. Про це сама посадовиця повідмила у четвер, пише УНН.

Цитата:

"Щойно у судовому реєстрі з'явилося рішення Верховного Суду за моїм позовом до Національного банку. Нагадаю, у жовтні 2020 року Рада НБУ висловила недовіру і оголосила мені догану. Отже, якщо коротко - Верховний Суд визнав, що Рада НБУ перевищила свої повноваження при оголошенні догани. А саме дисциплінарне стягнення є юридично нікчемним", - написала вона у Facebook.

З її слів, це рішення важливе ще й тим, що "створює преюдицію, яка захищатиме в майбутньому від подібного "совкового" свавілля".

Контекст

5 жовтня 2020 року Рада Національного банку оголосила догану та висловила недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Нацбанку Дмитру Сологубу. Це сталося у той час, коли з посади голови НБУ звільнили Якова Смолія, у команді якого і працювала Рожкова. Смолій при звільненні причиною назвав “систематичний політичний тиск”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74