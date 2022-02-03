Верховний Суд визнав перевищенням повноважень Ради НБУ догану Рожковій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Верховний Суд визнав перевищенням повноважень рішення Ради Національного банку України про догану першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій. Про це сама посадовиця повідмила у четвер, пише УНН.
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"Щойно у судовому реєстрі з'явилося рішення Верховного Суду за моїм позовом до Національного банку. Нагадаю, у жовтні 2020 року Рада НБУ висловила недовіру і оголосила мені догану. Отже, якщо коротко - Верховний Суд визнав, що Рада НБУ перевищила свої повноваження при оголошенні догани. А саме дисциплінарне стягнення є юридично нікчемним", - написала вона у Facebook.
З її слів, це рішення важливе ще й тим, що "створює преюдицію, яка захищатиме в майбутньому від подібного "совкового" свавілля".
Контекст
5 жовтня 2020 року Рада Національного банку оголосила догану та висловила недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Нацбанку Дмитру Сологубу. Це сталося у той час, коли з посади голови НБУ звільнили Якова Смолія, у команді якого і працювала Рожкова. Смолій при звільненні причиною назвав “систематичний політичний тиск”.