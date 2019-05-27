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Верховний суд відхилив касаційну скаргу на затримання Вишинського

Верховний суд відхилив касаційну скаргу на затримання Вишинського

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Кирила Вишинського на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 28 травня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження. Про це повідомила прес-служба Верховного суду, передає УНН.

Проголошення повного тексту судового рішення відбудеться 3 червня, тож поки що ознайомитись із ним неможливо.

При цьому в прес-службі ВС нагадали, що 28 травня 2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області постановив ухвалу про відмову у відкритті провадження за скаргою на затримання Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Апеляційний суд Херсонської області відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвокатів К.Вишинського на згадану ухвалу від 28 травня 2018 року.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення продовжити термін тримання під вартою колишнього головного редактора "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського до 22 липня.

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