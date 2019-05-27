Верховный суд отклонил кассационную жалобу на задержание Вышинского

Провозглашение полного текста судебного решения состоится 3 июня, поэтому пока ознакомиться с ним невозможно.

При этом в пресс-службе ВС напомнили, что 28 мая 2018 года следственный судья Херсонского городского суда Херсонской области вынес постановление об отказе в открытии производства по жалобе на задержание Кирилла Вышинского, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Апелляционный суд Херсонской области отказал в открытии производства по апелляционной жалобе адвокатов К.Вышинского на упомянутое постановление от 28 мая 2018 года.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского до 22 июля.