Верховный суд отклонил кассационную жалобу на задержание Вышинского

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35629 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56709 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73565 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87344 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122125 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111407 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137628 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Верховный суд отклонил кассационную жалобу на задержание Вышинского

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на задержание Вышинского

Киев  •  УНН

 • 12314 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Кирилла Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского городского суда от 28 мая 2018 и постановление Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 об отказе в открытии апелляционного производства. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда, передает УНН.

Провозглашение полного текста судебного решения состоится 3 июня, поэтому пока ознакомиться с ним невозможно.

При этом в пресс-службе ВС напомнили, что 28 мая 2018 года следственный судья Херсонского городского суда Херсонской области вынес постановление об отказе в открытии производства по жалобе на задержание Кирилла Вышинского, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Апелляционный суд Херсонской области отказал в открытии производства по апелляционной жалобе адвокатов К.Вышинского на упомянутое постановление от 28 мая 2018 года.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского до 22 июля.

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