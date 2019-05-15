Верховний суд Венесуели дозволив звинуватити чотирьох депутатів у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Генеральна прокуратура Венесуели зможе пред’явити звинувачення в тяжких злочинах, включаючи державну зраду, ще чотирьом депутатам Національної асамблеї (однопалатного парламенту) від опозиції. Таке рішення виніс у вівторок Верховний суд (ВС) республіки, передає УНН.
Йдеться про депутатів Карлоса Папароні Раміреса, Мігеля Пісарро Родрігеса, Франко Ловатоне і Вінстона Флореса Гомеса, йдеться в оприлюдненій заяві найвищого судового органу. Члени ВС визнали, що їх можна звинуватити в “зраді батьківщині, злочинній змові, заколоті, узурпації повноважень, публічному заклику до недотримання законів і в розпалюванні ненависті”.
На минулому тижні таке ж рішення було прийнято щодо кількох депутатів парламенту, після чого вони були позбавлені недоторканності за рішенням Конституційної асамблеї. У складі цього установчого органу, скликаного за ініціативою президента Ніколаса Мадуро без проведення попереднього референдуму в кінці липня 2017 року, немає жодного представника опозиції.
Як повідомляв УНН, прихильники Мадуро заявили про вторгнення поліції в посольство Венесуели у Вашингтоні.