Верховний суд Венесуели дозволив звинуватити чотирьох депутатів у держзраді

Йдеться про депутатів Карлоса Папароні Раміреса, Мігеля Пісарро Родрігеса, Франко Ловатоне і Вінстона Флореса Гомеса, йдеться в оприлюдненій заяві найвищого судового органу. Члени ВС визнали, що їх можна звинуватити в “зраді батьківщині, злочинній змові, заколоті, узурпації повноважень, публічному заклику до недотримання законів і в розпалюванні ненависті”.

На минулому тижні таке ж рішення було прийнято щодо кількох депутатів парламенту, після чого вони були позбавлені недоторканності за рішенням Конституційної асамблеї. У складі цього установчого органу, скликаного за ініціативою президента Ніколаса Мадуро без проведення попереднього референдуму в кінці липня 2017 року, немає жодного представника опозиції.

Як повідомляв УНН, прихильники Мадуро заявили про вторгнення поліції в посольство Венесуели у Вашингтоні.