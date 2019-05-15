Верховный суд Венесуэлы разрешил обвинить четырех депутатов в госсизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Генеральная прокуратура Венесуэлы сможет предъявить обвинения в тяжких преступлениях, включая государственную измену, еще четверым депутатам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции. Такое решение вынес во вторник Верховный суд (ВС) республики, передает УНН.
Речь идет о депутатах Карлосе Папарони Рамиресе, Мигеле Писарро Родригесе, Франко Ловатоне и Винстоне Флоресе Гомесе, говорится в обнародованном заявлении высшего судебного органа. Члены ВС сочли, что их можно обвинить в “измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, публичном призыве к несоблюдению законов и в разжигании ненависти”.
На минувшей неделе такое же решение было принято в отношении нескольких депутатов парламента, после чего они были лишены неприкосновенности по решению Конституционной ассамблеи. В составе этого учредительного органа, созванного по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума в конце июля 2017 года, нет ни одного представителя оппозиции.
Как сообщал УНН, сторонники Мадуро заявили о вторжении полиции в посольство Венесуэлы в Вашингтоне.