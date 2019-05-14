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Прихильники Мадуро заявили про вторгнення поліції в посольство Венесуели у Вашингтоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Співробітники поліції увійшли в будівлю посольства Венесуели у Вашингтоні і спробували вивести з нього прихильників президента Ніколаса Мадуро. Про це у своєму акаунті в Twitter повідомила співзасновниця правозахисної організації Global Exchange і антивоєнного руху Code Pink Медея Бенджамін, передає УНН.

“Поліція зараз виселяє венесуельський колектив охорони посольства на користь невибраного лідера держперевороту Хуана Гуайдо”, — сказала вона.

Всього в посольстві залишилося чотири активісти. В акаунті руху Code Pink в Twitter повідомляється, що поліцейські зламали замок. Відзначається, що вони вимагають від активістів покинути будівлю. У разі, якщо вони відмовляться, їм загрожує арешт. The Washington Post повідомляє, що поліцейські поспілкувалися з активістами всередині посольства, а потім знову замкнули двері.

Телеканал NBC News додає, що Держдепартамент США заявив, що опозиційний уряд Венесуели попросив допомоги у звільненні будівлі від “несанкціонованих окупантів”. Канал додає, що США визнають владу опозиції над посольством.

Демонстранти проживають в посольстві у Вашингтоні з середини квітня. Вони заявляли, що їх місія полягає в протиставленні військовому втручанню США в справи Венесуели.

So there was no raid yet on the Venezuelan embassy. Photos here shows Secret Service leaving with 4 protectors still inside.

This makes me wonder if there will be a protecting power agreement w/VZLA & an ally state, which would be a titanic defeat for Guaido’s forces. #CoupFail pic.twitter.com/fVTyn2zaUg

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 14 мая 2019 г.

Нагадуємо, Гуайдо шукає прямі контакти з Пентагоном після заяви про можливу інтервенцію.

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