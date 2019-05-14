Прихильники Мадуро заявили про вторгнення поліції в посольство Венесуели у Вашингтоні

КИЇВ. 14 травня. УНН. Співробітники поліції увійшли в будівлю посольства Венесуели у Вашингтоні і спробували вивести з нього прихильників президента Ніколаса Мадуро. Про це у своєму акаунті в Twitter повідомила співзасновниця правозахисної організації Global Exchange і антивоєнного руху Code Pink Медея Бенджамін, передає УНН.