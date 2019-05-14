Сторонники Мадуро заявили о вторжении полиции в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сотрудники полиции вошли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне и попытались вывести из него сторонников президента Николаса Мадуро. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила соучредитель правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин, передает УНН.
“Полиция сейчас выселяет венесуэльский коллектив охраны посольства в пользу неизбранного лидера госпереворота Хуана Гуайдо”, — сказала она.
Всего в посольстве осталось четыре активиста. В аккаунте движения Code Pink в Twitter сообщается, что полицейские сломали замок. Отмечается, что они требуют от активистов покинуть здание. В случае, если они откажутся, им грозит арест. The Washington Post сообщает, что полицейские пообщались с активистами внутри посольства, а затем снова заперли дверь.
Телеканал NBC News добавляет, что Госдепартамент США заявил, что оппозиционное правительство Венесуэлы запросило помощь в освобождении здания от “несанкционированных оккупантов”. Канал добавляет, что США признают власть оппозиции над посольством.
Демонстранты проживают в посольстве в Вашингтоне с середины апреля. Они заявляли, что их миссия состоит в противопоставлении военному вмешательству США в дела Венесуэлы.
So there was no raid yet on the Venezuelan embassy. Photos here shows Secret Service leaving with 4 protectors still inside.
This makes me wonder if there will be a protecting power agreement w / VZLA & an ally state, which would be a titanic defeat for Guaido’s forces. #CoupFail pic.twitter.com/fVTyn2zaUg
Напоминаем, Гуайдо ищет прямые контакты с Пентагоном после заявления о возможной интервенции.