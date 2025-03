Сторонники Мадуро заявили о вторжении полиции в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

“Полиция сейчас выселяет венесуэльский коллектив охраны посольства в пользу неизбранного лидера госпереворота Хуана Гуайдо”, — сказала она.

Всего в посольстве осталось четыре активиста. В аккаунте движения Code Pink в Twitter сообщается, что полицейские сломали замок. Отмечается, что они требуют от активистов покинуть здание. В случае, если они откажутся, им грозит арест. The Washington Post сообщает, что полицейские пообщались с активистами внутри посольства, а затем снова заперли дверь.

Телеканал NBC News добавляет, что Госдепартамент США заявил, что оппозиционное правительство Венесуэлы запросило помощь в освобождении здания от “несанкционированных оккупантов”. Канал добавляет, что США признают власть оппозиции над посольством.

Демонстранты проживают в посольстве в Вашингтоне с середины апреля. Они заявляли, что их миссия состоит в противопоставлении военному вмешательству США в дела Венесуэлы.

So there was no raid yet on the Venezuelan embassy. Photos here shows Secret Service leaving with 4 protectors still inside.



This makes me wonder if there will be a protecting power agreement w / VZLA & an ally state, which would be a titanic defeat for Guaido’s forces. #CoupFail pic.twitter.com/fVTyn2zaUg

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 14 мая 2019 г.

Напоминаем, Гуайдо ищет прямые контакты с Пентагоном после заявления о возможной интервенции.